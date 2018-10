Today at Apple : 18 000 sessions par semaine et bientôt 60 nouvelles leçons

Angela Ahrendts, vice-présidente de la division des ventes en ligne et de la vente au détail d’Apple, a annoncé que les 505 magasins élargiraient le programme « Today at Apple » de la société.

Le programme existant, lancé en 2017, organise désormais des sessions régulières sur l’utilisation de la technologie Apple. Les leçons disponibles seront complétées par 60 nouvelles sessions, allant de la musique à la vidéo.

« Tandis que nous continuons à pousser la conception de nos magasins à devenir des lieux de réunion encore plus grands où tout le monde est le bienvenu, nous créons également des plates-formes mondiales pour les talents locaux », a déclaré Ahrendts lors de la keynote organisée par Apple le 30 octobre.

« Photographes, musiciens, développeurs et artistes partagent leurs talents créatifs. Depuis le lancement de Today at Apple il y a à peine 18 mois, nous avons organisé plus de 18 000 sessions par semaine, suivies par des millions de créatifs curieux du monde entier. »

« Aujourd’hui, nous annoncerons 60 nouvelles sessions de design », a-t-elle poursuivi. « La vidéo, la musique et le design ont été étendus et nous ajoutons des sessions et des ateliers à la plupart des catégories. Nous utilisons bien sûr les dernières technologies Apple, telles que l’AR et Siri Shortcuts. »

Outre les leçons sur l’utilisation de la couleur pour améliorer la perception visuelle de vos vidéos dans Final Cut Pro X, des ateliers de conception tels que le dessin Treehouse seront également organisés. Il s’agit d’utiliser la réalité augmentée pour atteindre les principes de l’architecture et est conçu en collaboration avec les architectes Foster+Partners.

Apple collabore également avec des organisations telles que The Big Draw Festival et le vidéaste Zach King.

« Nous créons des forums dans plus de 70 magasins par an », a déclaré Ahrendts, « et nous continuons à ouvrir des magasins à marque unique ». Il a également évoqué le prochain Apple Store qui se situera aux Champs-Élysées, précisant qu’Apple souhaite « continuer à participer à la renaissance créative à Paris ».