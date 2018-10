iPad Pro 2018 : voici les premières prises en main en vidéo

Comme après chaque keynote, les journalistes sont invités à tester les toutes dernières machines tout juste dévoilées. Là on parle notamment de l’iPa Pro qui semble susciter de l’intérêt, comme c’est également le cas de l’Apple Pencil 2.

MacRumors

 

 

Avec ces premières prises en main, cela vous donne une meilleure idée sur ces iPad Pro de 11 et 12.9 pouces. Il est plus simple d’appréhender la finesse et l’utilisation de l’Apple Pencil.

This is how the new Apple Pencil snaps onto the new iPad Pro. #AppleEvent pic.twitter.com/PsIIHL1FyQ — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 30 octobre 2018

Here’s iPad Pro 12.9” and new pencil pic.twitter.com/lhFYf32Vfo — Matthew Panzarino (@panzer) 30 octobre 2018

Sur l’image ci-dessous de MacRumors, on voit très clairement que la bordure de l’iPad Pro, bien que plus fine, reste largement plus épaisse face à celle des récents iPhone X/XS/Max/XR. Dommage qu’Apple n’ait pas réussi à aller plus loin. Mais au moins, il n’y a pas d’encoche en haut de l’écran, là où sont logés les différents capteurs du système TrueDepth, nécessaire à la reconnaissance faciale Face ID.

The Verge