Le nouveau Mac mini est enfin là ! Un monstre !

Après le nouveau MacBook Air, Apple lève le voile sur le tout nouveau Mac mini. Petit mais costaud, voilà une machine avec suffisamment de puissance pour en faire pâlir plus d’un.

Ce Mac mini de 2018 embarque 4 coeurs de base mais il est possible d’aller jusqu’à 6 coeurs en option. Apple annonce des performances 5 fois plus rapides. Il est doté d’une puce Intel de 8ème génération, de 64 Go de RAM (2666Mhz), de 4 ports Thunderbolt, d’un HDMI, 2 ports USB-A, un SSD allant jusqu’à 2To en option, un port mini-jack, et un Ethernet Gigabit.

Son prix débutera à 899 €. Les précommandes sont ouvertes, avant une sortie officielle le 7 novembre, jour des premières livraisons.

› Le Mac mini sur le site d’Apple