Nouveau MacBook Air avec écran Retina, Touch ID, 2 USB-C, puce T2

Alors que la keynote bat son plein, Apple vient de lever le voile sur son nouveau MacBook Air doté d’un écran Retina, de Touch ID, de 2 ports USB-C, et de la puce T2.

Ce nouveau MacBook de 13,3 pouces profite également du nouveau clavier papillon, offrant un meilleur confort de frappe. Son poids a été revu à la baisse, 1,24 kg. Les bords ont été réduits de 50%. Il est 10% plus fin et 17% plus compact.

Autres caractéristiques :

Intel 8ème génération

16 Go de RAM max

1,5 Go de SSD Max – 50% plus rapide

Grand Trackpad avec Force Touch

FaceTime HD

eGPU

Écrans 5k compatibles

2 ports à gauche

Haut-parleurs 25% plus puissants

2x plus de basse

Son prix de base est de 1 349 €. Il sera disponible en vente dès la semaine prochaine, le 7 novembre. Trois coloris sont proposés : gris sidéral, or et argent. Les précommandes débuteront juste après la keynote.