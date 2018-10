Pourquoi les ouvertures d’Apple Store en Chine sont-elles de plus en plus rares ?

Si Apple continue d’ouvrir de nouveaux magasins dans le monde entier, la situation est complètement différente en Chine, même s’il s’agit d’un marché fondamental pour la société. The Information a mené une enquête intéressante pour comprendre les raisons de ce choix (problèmes juridiques, fraude, concurrence et bien plus encore).

Au premier semestre de 2018, Apple a ouvert son 50ème Apple Store en Grande Chine, mais selon The Information, ce jalon serait arrivé il y a longtemps s’il n’y avait pas eu toute une série de facteurs. Tout d’abord, Apple a préféré se concentrer sur l’ouverture de nouveaux Apple Store dans d’autres pays, tels que la Corée du Sud, l’Autriche et la Thaïlande, en partie à cause de l’énorme concurrence des fabricants de smartphones locaux en Chine. Dans le pays asiatique, de plus en plus de gens préfèrent Oppo ou Xiaomi, c’est pourquoi Apple repositionne désormais ses 42 magasins en Chine continentale pour attirer les touristes et les Chinois venant de petites villes. Dans un pays comptant près de 1,4 milliard d’habitants, Les 42 Apple Store sont peu nombreux, surtout par rapport aux 270 magasins ouverts aux États-Unis.

Apple se concentre donc sur les quelques nouvelles ouvertures dans les zones très touristiques et luxueuses, telles que le magasin récemment ouvert à Suzhou, dans le centre métropolitain de Shanghai.

En outre, la société est également confrontée à d’autres problèmes, tels que la fraude généralisée dans toute la Chine, ainsi que la conduite obscure des entreprises qui louent ou vendent des propriétés intellectuelles. De plus, les politiciens locaux essaient souvent d’offrir des faveurs à Apple en échange de produits gratuits. Et il y a des escrocs qui essaient de profiter des promotions Apple comme Back to School, puis revendent les produits achetés à prix réduit ou reçus en cadeau au plein tarif :

« Un matin, deux bus se sont rendus à l’Apple Store à Beijing avec environ 80 étudiants à bord, dirigés par un homme tenant un drapeau, comme un guide touristique. Un homme les a alignés à l’extérieur du magasin et a attribué un numéro à chaque élève. Un deuxième homme a sorti des cartes de crédit pour acheter les produits. Un tiers a attendu dehors pour récupérer les ordinateurs portables et les écouteurs proposés. »

Les étudiants ont reçu 10 $ pour leurs efforts au sein de cette organisation visant à revendre les produits achetés avec les promotions Back to School au plein tarif. D’autres fraudes concernent des réparations fictives dont nous avons déjà parlé dans un autre article.

Apple a également du mal à trouver les grands espaces dont elle a besoin pour ses locaux et à employer du personnel compétent, car les besoins sont très élevés. Tous ces facteurs ont poussé la société à ouvrir quelques Apple Store en Chine. Entre 2017 et 2018, seuls 5 ont été ouverts.