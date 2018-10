Apple Pencil 2 : de nouvelles actions grâce à l’intégration d’un bouton

Alors que de nouveaux iPad Pro seront présentés lors de la keynote de ce mardi, Apple pourrait également dévoiler un Apple Pencil 2.

Et à ce sujet, le développeur Steve Troughton-Smith croit savoir que la nouvelle génération du Pencil sera dotée d’un bouton permettant à l’utilisateur d’accéder rapidement à différentes actions. Au cours de sa discussion avec Guilherme Rambo, ce dernier a révélé le nom de code du futur Pencil, qui serait « B332 ». En soi, cela ne nous apprend rien, mais cela confirme l’arrivée du Pencil 2.

Plutôt que d’utiliser le doigt, l’utilisateur sera apparemment en mesure de toucher le côté de l’Apple Pencil pour par exemple changer d’outil, son épaisseur, et pourquoi, pas changer de couleurs à la volée.

Le switch d’outil pourrait se faire avec une tap ou une double tap, rendant ainsi la productivité plus simple et plus rapide que jamais. Une sorte de petite fenêtre permettrait en effet de choisir entre les différentes options offertes par ce nouveau bouton. Peut-être qu’une option gomme sera de la partie, là encore pour faciliter son utilisation, sans avoir à toucher l’écran. Une telle option répondrait aux attentes des utilisateurs qui l’espère depuis le lancement de premier Apple Pencil.

Rendez-vous demain à 15h pour découvrir en direct les annonces d’Apple : iPad Pro 0218, nouveaux MacBook, Apple Pencil et plus encore.