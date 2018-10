FaceTime : les appels groupés ne seront pas disponibles sur tous les iPhone

Apple a mis à jour le manuel d’utilisation iOS en ajoutant les nouvelles fonctionnalités de la version 12.1. Deux confirmations : avec iOS 12.1 viendront les appels FaceTime en groupe et le support de la double carte SIM pour les iPhone XS, XS Max et XR.

Avec la fonction FaceTime Group, vous pouvez faire des appels audio et vidéo avec jusqu’à 32 participants. Initialement, cette fonctionnalité devait être libérée en septembre dernier avec iOS 12, mais Apple a décidé de la reporter à plus tard et de lancer les premiers tests avec iOS 12.1 bêta.

Dans le guide de l’utilisateur, Apple confirme que les appels FaceTime groupés seront limités aux appels audio uniquement sur les iPhone 5, 6 et iPhone 6 Plus, mais pour les modèles suivants, les appels vidéo seront actifs. En ce qui concerne les tablettes, l’iPad mini 2, l’iPad mini 3 et l’iPad Air ne prend pas en charge cette fonction de FaceTime.

Le guide mentionne également le support double SIM qui sera enfin activé sur les iPhone XS, iPhone XR Max et iPhone XR. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’activer la e-SIM sur leur iPhone (qui fait office de seconde SIM), afin de pouvoir gérer deux numéros différents. Rappelons qu’Apple vend ses iPhone avec deux tiroirs Sim physiques seulement en Chine.

iOS 12.1 devrait être disponible en version finale le 30 octobre, juste après la keynote dédiée aux nouveaux iPad Pro et MacBook.