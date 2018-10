Les Raccourcis sont jugés utiles par les utilisateurs en termes d’accessibilité

Raccourcis était l’une des grandes nouveautés d’iOS 12 après son introduction en tant qu’application native pour le système d’exploitation. Ne pas être séparé, comme précédemment sous le nom de Workflow, a certainement donné une impulsion positive au service, y compris en termes de popularité.

Pour confirmer nos impressions, nous pensons aujourd’hui aussi à Apple qui répond aux paroles de Steven Aquino, rapportées sur MacStories, dans lesquelles il parlait de confort pour tous les utilisateurs souffrant de déficits physiques et / ou moteurs.

« Dans mes briefings avec Apple à la WWDC et depuis, les raccourcis ont été l’un des premiers éléments qu’ils souhaitaient aborder. À l’instar du Groupe FaceTime et d’autres, le cabinet croit au potentiel des raccourcis en tant qu’aide à l’accessibilité.

Leur enthousiasme est justifié : pour de nombreux utilisateurs avec certains retards moteurs cognitifs et / ou physiques, la consolidation des tâches peut être réduite. »

La rapidité d’application et l’exploitation de diverses tâches conséquentes auraient considérablement amélioré l’utilisation du système d’exploitation au profit d’une gestion plus rapide et plus pratique de votre iPhone et/ou de votre iPad. Les avantages de cette application sont donc non seulement fonctionnels, mais également en termes d’accessibilité réelle.

La société de Cupertino a expliqué, par l’intermédiaire de Sarah Herrlinger, directrice principale des politiques et initiatives globales d’accessibilité chez Apple, que Shorcuts (Raccourcis) avait eu un impact décisif dans ce domaine. C’est sûrement l’une des bases initiales du projet et la réalisation de cet objectif plaira sûrement à Apple et aux consommateurs.

« Siri Shortcuts et l’application Shortcuts offrent un énorme potentiel d’accessibilité. C’est déjà une différence : aider des personnes partout dans le monde à accomplir des tâches telles que se rendre au travail, rentrer à la maison ou rester en contact avec ses amis et sa famille. Nous recevons d’excellents commentaires sur la manière d’en tirer le meilleur parti. »