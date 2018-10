🔥Rakuten : 5€ de remise dès 30€ d’achat et 30€ de remise dès 300€, valable sur tout le site dont les iPhone XS/Max

Aujourd’hui, Rakuten vous fait bénéficier de deux remises immédiate sur tous vos achats dès 30 € de dépense. Avec le code C5, c’est 5€ de remise dès 30€ d’achat, et 30€ de remise dès 300€ d’achat avec le code C30.

Ces deux codes sont valables sur tout le site, et c’est seulement aujourd’hui jusqu’à 23h59. Cela signifie que vous pouvez profiter de la remise de 30€ aussi sur les tout derniers iPhone XS et iPhone XS Max. Bien sûr, rien ne vous empêche d’utiliser ces remises sur tous les iPhone, iPad, MacBook et bien d’autres produits.

En devenant membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite, vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister-Rakuten.

5€ offerts dès 30€ d’achat

Code : C5

Montant : 5€ offerts dès 30€ d’achat

Date : du 24/10/2018 de 00h00 à 23h59 GMT +1

Scope : Coupon valable sur l’ensemble du site

Mentions légales : 5€ offerts pour toute commande de 30€ minimum avec le coupon C5. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 3000 premières utilisations sous réserve d’inscription au Club Rakuten. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 24 octobre 2018 de 00h00 à 23h59 GMT +1.

30€ offerts dès 300€ d’achat

Code : C30

Montant : 30€ offerts dès 300€ d’achat

Date : du 24/10/2018 de 00h00 à 23h59 GMT +1

Scope : Coupon valable sur l’ensemble du site

Mentions légales : 30€ offerts pour toute commande de 300€ minimum avec le coupon C30. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 1000 premières utilisations sous réserve d’inscription au Club Rakuten. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 24 octobre 2018 de 00h00 à 23h59 GMT +.

C’est le moment de vous lâcher, les prix des nouveaux iPhone XS et XS Max sont au plus bas :

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 1 018,90 € + 50,95 € remboursés en bon d’achats – il vous revient donc à 937,95 € avec le code C30, soit une économie de plus de 217 €

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 044,99 € + 52,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Or : 1 164,70 € + 58,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Argent : 1 169,45 € + 58,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Or : 1 375,80 € + 68,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Argent : 1 364,90 € + 68,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 364,90 € + 68,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 1 138,90 € + 56,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Argent : 1 135 € + 56,75 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 119 € + 55,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Or : 1 278,68 € + 63,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Argent : 1 278,90 € + 63,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Argent : 1 415 € + 70,75 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Or : 1 415 € + 70,75 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 415 € + 70,75 € remboursés en bon d’achats