iPhone XR, Haptic Touch sera étendu à l’avenir

Contrairement aux iPhone XS et XS Max, l’iPhone XR n’intègre pas la 3D Touch, mais utilise une technologie appelée « Haptic Touch » qui, pour le moment du moins, est limitée à quelques parties de l’écran. À l’avenir, le spectre d’action de cette technologie devrait s’élargir.

Haptic Touch est le nom choisi par Apple pour cette fonction qui compense en réalité l’absence de 3D Touch sur iPhone XR. Apple n’a pas réussi à intégrer ce composant dans son smartphone moins cher, en raison de la présence de l’écran LCD bord à bord beaucoup plus complexe à gérer que l’optimisation de l’espace par rapport à l’écran OLED.

Cependant, Haptic Touch ne fonctionne que par moments sous une pression prolongée : activation de la lampe de poche et raccourci de la caméra depuis l’écran de verrouillage, ouverture des menus dans les panneaux du Centre de contrôle. Heureusement, Apple a confié à The Verge que le Haptic Touch sera étendu dans les prochaines mises à jour iOS : « Pour le moment, les fonctionnalités sont limitées pour garantir une implémentation aussi correcte que possible. »

Il sera intéressant de voir où Apple a l’intention d’étendre Haptic Touch sur iOS, car cette fonction ne peut être mise en œuvre que pour des actions qui ne sont pas déjà basées sur une pression prolongée.