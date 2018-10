Tim Cook et Emmanuel Macron, un tête-à-tête pour parler investissement, confidentialité et App Store

Tim Cook n’a pas manqué son rendez-vous de ce matin avec le Président Emmanuel Macron à l’Élysée. Les deux hommes se sont entretenus pour évoquer plusieurs sujets dont les investissements à venir d’Apple, mais aussi de confidentialité et du cas de l’App Store.

En premier lieu, Macron a soumis l’idée que la firme devrait davantage investir en France, en dehors des Apple Store, comme a pu le faire Google, Microsoft et IBM. Plus précisément, il a été question d’investissements directs au travers d’activités à haute valeur ajoutée. Précisons qu’Apple a annoncé aujourd’hui la création « d’un nouveau programme de formation spécialisé en France, qui enseigne les bases du codage avec Swift, le langage de programmation puissant et intuitif d’Apple pour le développement d’applications. En partenariat avec l’entreprise sociale Simplon, l’un des principaux prestataires de formation professionnelle, le programme familiarisera les apprenants avec le monde du développement d’applications mobiles, les aidant ainsi à acquérir les compétences pratiques nécessaires pour trouver un emploi dans le secteur en forte croissance du développement de logiciels. Lancé à Paris et à Lyon en janvier 2019, le programme sera étendu à d’autres sites en France, bénéficiant ainsi à plus de 1 600 personnes au cours des deux premières années. » Cette annonce colle parfaitement aux attentes de Macron.

« Nous connaissons l’impact de l’apprentissage du code sur les utilisateurs de tous âges, en fournissant les outils essentiels pour contribuer aux emplois d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « Nous sommes ravis de travailler avec Simplon et nous espérons que ce nouveau programme ouvrira des portes aux personnes de tous âges et de toutes origines pour leur permettre d’occuper des postes passionnants dans le développement de logiciels. »

Ensuite, il est été question de l’App Store et des start-ups françaises qui créent des applications. Macron a parlé du partage de la valeur, faisant référence à la commission de 30% de la compagnie ponctionnée sur les ventes des apps iOS. Les détails sont encore assez minces, mais Macron a peut-être demandé à Tim Cook à revoir ce pourcentage à la baisse pour donner plus de chance aux petites structures et aux développeurs indépendants.

Pour finir, Emmanuel Macron a invité Tim Cook à la prochaine édition du sommet Tech for Good, organisé à l’Élysée le 19 mai 2019. Rappelons que 61 grands noms du numérique étaient présents à l’édition 2018.