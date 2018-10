Publicité sur l’App Store, une activité de 2 milliards de dollars pour Apple

Les publicités introduites par Apple sur l’App Store pour permettre aux développeurs d’investir et d’élever leurs applications dans les recherches pourraient valoir 2 milliards de dollars dès 2020.

Selon l’analyste Toni Sacconaghi de Bernstein, Apple enregistrera un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars pour l’Apple Store Ads récemment introduit non seulement aux États-Unis, mais également en France et dans d’autres pays.

L’analyste déclare que l’estimation est très prudente et que les revenus pourraient être beaucoup plus élevés. Cette entrée fait notamment partie du champ “Services” d’Apple, une voix qui, à l’avenir, prendra une importance croissante dans les coffres de la société. Pour faire comprendre aux internautes l’étendue des publicités sur l’App Store, Sacconaghi souligne que cette activité pourrait valoir la peine en 2020, à l’instar d’Apple Music il y a un an.

Entre autres choses, Apple développe de nouvelles solutions pour les développeurs qui souhaitent investir dans la publicité de leurs applications, par exemple en vous permettant d’activer des annonces dans des applications importantes telles que Snapchat et Pinterest.