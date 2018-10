Apple ouvre un nouveau studio Beats 1 à New York

Apple a ouvert un nouveau studio à New York pour la station de radio Beats 1, dans le but de créer un pont entre les studios de Los Angeles et de Londres.

Les nouveaux studios de streaming radio Beats 1 sont situés dans un bâtiment sur l’Union Square à Manhattan, où seront hébergés des artistes célèbres qui pourront enregistrer une session ou diffuser leurs performances en direct.

« C’est un moment fantastique », a déclaré Zane Lowe, l’un des meilleurs DJ de Beats. «Nous sommes pleinement actifs dans l’une des plus grandes villes du monde. »

Ces derniers jours, une soirée a également été organisée dans ce nouveau studio, avec la participation de Busta Rhymes, de French Montana, de Swizz Beatz, de Joyner Lucas, de Diana Gordon, d’Abir, de Teyana Taylor, de Nina Sky et de plusieurs DJ.

« Je veux que cet espace représente le son et l’énergie de New York et montre à quel point cette ville est multiculturelle », a déclaré le DJ Ebro Darden de Beats 1.

Beats 1 est la station de radio en streaming gratuit disponible sur Apple Music. Lancé en 2015, elle rencontre depuis un certain succès, notamment aux États-Unis.