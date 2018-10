Speed Test : l’iPhone XS Max mange le Google Pixel 3 XL [Vidéo]

Après avoir confronté l’autonomie de l’iPhone XS Max face à celle du Galaxy Note 9, PhoneBuff a décidé d’opposer l’un des derniers nés de Google, le Pixel 3 XL, et l’iPhone XS Max dans un test de rapidité.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les deux smartphones disposent de 4 Go de RAM, l’un est doté de la puce A12 Bionic et l’autre du processeur Snapdragon 845. L’objectif de ce test est de savoir lequel des deux sera le plus rapide à lancer les applications, et surtout qui arrivera au bout des 16 applications en premier.

 

Comme le démontre cette vidéo, l’iPhone XS Max s’en sort très bien avec 1 minute et 46 secondes, là où le Pixel 3 XL termine le test en 2 minutes et 2 secondes. Vient ensuite le test du multitâche. Là encore l’iPhone XS Max se morte plus performant avec un résultat de 44 secondes, tandis que le Pixel 3 XL met 1 minute et 33 secondes, soit près d’une minute de retard pour rouvrir chaque des applications lancées précédemment.

Au total, l’iPhone XS Max aura mis 2 minutes et 30 secondes pour arriver au bout des deux tests, alors qu’il aura fallu 3 minutes et 35 secondes pour le Pixel 3 XL, soit plus d’une minute de retard. En bref, le smartphone haut de gamme d’Apple est arrivé bon premier avec une large avance.