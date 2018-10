Apple arrête de signer iOS 12.0, downgrade et restauration impossible

Peu après la publication d’iOS 12.0.1, Apple a arrêté de signer iOS 12.0, ce qui signifie que les utilisateurs iOS ne peuvent plus rétrograder d’iOS 12.0.1 à iOS 12.0.

Si vous n’étiez pas satisfait de votre expérience sur iOS 12.0.1, vous n’avez malheureusement plus le choix de faire avec cette version. Apple prévoit également de sortir iOS 12.0.1 dans les prochaines semaines, cette version encore en bêta a reçu hier soir la cinquième bêta version.

Apple a pris cette habitude de ne plus signer les anciennes versions d’iOS, principalement pour forcer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à effectuer une mise à niveau vers les versions les plus récentes, car elles corrigent souvent les derniers bugs et autres vulnérabilité liée à la sécurité.