Tim Cook rencontre le réalisateur français Claude Lelouch

À l’occasion de sa venue en France pour s’entretenir dans avec le Président Emmanuel Macron, Tim Cook, le PDG d’Apple, n’a pas manqué de s’octroyer un moment de partage avec le célèbre réalisateur Claude Lelouch.

Dans un tweet, Tim Cook commence par un « Bonjour Paris ! », écrit en français et avec le drapeau qui va bien. Il poursuit son message en disant : « Honoré de rencontrer le légendaire réalisateur Claude Lelouch et d’entendre parler de son prochain film, qui sera # shotoniphone. En 50 ans de cinéma, il dit qu’il n’a “jamais été aussi heureux” qu’en filmant avec l’iPhone ! ».

Bonjour Paris! 🇫🇷 Honored to meet legendary director Claude Lelouch and hear about his upcoming film, which will be #shotoniphone. In 50 years of filmmaking, he says he’s “never been happier“ than when shooting with iPhone! pic.twitter.com/t5q8J8jOW6 — Tim Cook (@tim_cook) 22 octobre 2018

Comme à chaque fois, le PDG d’Apple profite de son déplacement en France pour rendre visite à différentes sociétés et start-up. C’est le cas de Foodvisor, une entreprise spécialisée dans la nutrition. Elle a notamment créé une application pour aider les utilisateurs à perdre du poids et manger sainement. Il suffit de perdre une photo de votre nourriture pour recevoir des informations nutritionnelles et des calories. Tim Cook a tweeté à propos de cette visite :

Now here’s a good reason to snap that photo of your lunch! Had a blast at @foodvisor_app’s office in Paris, seeing how their artificial intelligence makes food tracking easy. 🍣 pic.twitter.com/i1NoM1OLM3 — Tim Cook (@tim_cook) 22 octobre 2018

Demain est un autre jour. Tim Cook se rendra à l’Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron, un entretien durant lequel les deux hommes pourraient parler de fiscalité, d’éducation ou encore d’investissement.