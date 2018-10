Les pré-commandes de l’iPhone XR le premier week-end dépassent celles de l’iPhone 8/8 Plus

Les pré-commandes de l’iPhone XR au cours des trois premiers jours de disponibilité étaient meilleures que celles de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus au cours de la même période de l’année dernière, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans une note de recherche obtenue de MacRumors, Kuo a déclaré que, bien que la demande de pré-commande immédiatement après le lancement soit plus faible pour l’iPhone XR que pour les modèles phares XS et XS Max, la quantité est toujours supérieure à celle observée pour les iPhone 8 et 8 Plus.

Kuo a ajouté que les estimations d’expédition de l’iPhone XR sur Apple.com n’indiquent pas les chiffres exactes, car de nombreux modèles restent disponibles à la livraison lors du lancement, vendredi 26 octobre prochain. En outre, de nombreux clients intéressés par l’appareil passent des commandes auprès de transporteurs pour en profiter au moyen des diverses offres d’abonnement.

En résumé, il semble que ce nouvel iPhone “économique” se révèle assez performant, du moins selon les premières estimations, peut-être aussi grâce de l’adoption d’un design et de spécifications pas très différents des modèles haut de gamme, iPhone XS/XS Max, mais à un prix beaucoup plus bas.

Que pensez-vous de cet iPhone XR ? L’avez-vous pré-commandé ou attendez-vous de le voir en vrai ?