Phil Schiller dévoile la signification du nom « iPhone XR »

Quelques jours après le début des pré-commandes de l’iPhone XR, Engadget a publié une interview intéressante de Phil Schiller, le directeur marketing d’Apple, consacrée à ce modèle d’iPhone.

Phil a déclaré : « Nous travaillions depuis des années sur cette technologie qui, nous le savions, allait devenir l’avenir de l’iPhone. C’était un gros problème de demander à notre équipe d’ingénieurs de le commercialiser dès l’année dernière, mais ils l’ont fait. Nous savions que si nous pouvions le mettre sur le marché, cet appareil aurait été un grand succès et nous aurions besoin de développer la ligne pour le rendre disponible à plus de personnes ».

Pour ce modèle, Tim Cook et Phil Schiller ont demandé à leurs équipes de pousser et d’améliorer encore les technologies les plus importantes de l’iPhone X en seulement un an : « Les iPhone XS et XS Max sont le résultat de ce travail difficile d’amélioration technologique, déjà très avancé. Cependant, nous nous sommes demandé comment créer quelque chose qui exploitait les mêmes technologies, mais qui était en même temps plus accessible à un public plus large. Quels choix pourrions-nous faire pour offrir un téléphone moins cher, tout en permettant aux gens de le tenir entre leurs mains et de se dire : « Est-ce que j’ai toujours le meilleur ? ». »

D’où l’iPhone XR. Mais pourquoi ce nom ?

« J’aime les voitures de course et les choses qui vont vite. Le « S » introduit avec l’iPhone 4S vient du monde des moteurs, il en va de même pour l’iPhone XR. R et S sont les deux lettres utilisées pour indiquer les voitures de sport et les moteurs spéciaux ».

Le mystère est désormais résolu. Le « R » du nouvel iPhone n’a pas de signification particulière, mais s’inspire du monde des voitures de sport. Une version « spéciale » du parking Apple…

Il est également question du choix d’adopter un écran LCD et non OLED sur l’iPhone XR, pris par Apple pour réduire les coûts : « La seule façon de juger un écran est de le regarder. Si vous ne pouvez pas voir les pixels, parce que l’œil humain ne peut pas percevoir de tels détails, les chiffres ne veulent plus rien dire. Ils sont juste arbitraires ».

Schiller a ensuite nié qu’Apple essaye de proposer ses produits sur différents segments du marché : « Nous ne pensons pas aux catégories. Nous pensons que la technologie et l’expérience de l’iPhone X sont quelque chose de vraiment merveilleux, et nous voulons les amener au plus grand nombre de personnes possible, de telle sorte que ce soit toujours le meilleur téléphone possible ».

Et vous, avez-vous craqué pour l’iPhone XR ?