Combien coûte la réparation d’un iPhone XR ?

L’iPhone XR est l’iPhone le plus économique qui soit. Si vous avez choisi ce modèle plutôt que l’iPhone XS ou XS Max, il est temps de savoir combien vous coûtera une réparation en fonction du dommage, avec et sans AppleCare+.

Notez que son grand corps en verre est aussi coûteux à réparer ou à remplacer que le boîtier de l’iPhone 8 Plus. Bien que pas aussi désagréable que le prix de la catégorie “autres dommages” dans les pages de réparation des iPhone XS et XS Max, le montant de 431,10 € vous incite quand même à réfléchir avant d’utiliser votre iPhone XR sans étui. Les modèles XS et XS Max ont été récemment démontés et dotés d’un design en verre “unibody”, ce qui signifie que les morceaux de silicium doivent être complètement raclés jusqu’à atteindre le boîtier.

Voici les tarifs pour les autres dommages avec et sans AppleCare+. Inutile de vous dire que la différence tarifaire se veut importante. Si vous faites le choix de ne pas prendre la garantie AppleCare+ facturée à 169 € pour l’iPhone XR, une coque de qualité est inévitable pour éviter la facture de 431,10 €, ce qui représente tout de même la moitié du prix de l’appareil. En revanche, le prix est divisé par 4 avec AppleCare+, seulement 99 €. Concrètement, il faut faire un choix très vite, et utiliser une coque dès le premier jour dans un cas comme dans l’autre. Une chute accidentelle est vite arrivée.