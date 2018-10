Apple a rafraîchi son site d’offres d’emploi

Apple a entièrement renouvelé son site dédié aux annonces de nouveaux postes à pourvoir au sein de la compagnie de Cupertino.

Le site Web fournit des informations plus détaillées sur les différentes équipes d’Apple, regroupées dans les catégories suivantes : matériel, logiciels et services, conception, opérations et chaîne logistique, marketing, fonctions commerciales, ventes et développement des ventes, vente au détail, support et assistance. Le site répertorie également certains profils, tels que celui de Divya, qui gère une équipe chargée du développement des capteurs sur Apple Watch.

 

La nouvelle page “Informations Apple” met en évidence les pratiques commerciales les plus novatrices mises en œuvre chez Apple, le fait que l’environnement de travail est collaboratif, les avantages pour les employés, la diversité des effectifs et d’autres avantages à travailler avec ce géant de la technologie.

 

En outre, la section des étudiants a également été étendue sur le nouveau site, avec une liste d’opportunités pour les stagiaires et les diplômés allant du programme AppleCare College au programme Apple Store Leader.

Apple affirme avoir créé plus de deux millions d’emplois aux États-Unis, y compris ceux attribuables à l’écosystème de l’App Store. Apple prétend également être un employeur qui met l’accent sur l’égalité des chances et qui s’engage pour l’inclusion et la diversité.