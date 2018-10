Jony Ive sur l’Apple Watch : « c’est un ordinateur très puissant »

Jony Ive, responsable de la conception chez Apple, a publié des déclarations intéressantes dans le Financial Times, allant du nouvel Apple Park à l’Apple Watch, en passant par le projet Titan d’Apple.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’équipe de conception d’Apple avait été l’une des dernières à entrer dans le nouveau siège social de l’Apple Park, Ive a déclaré qu’il avait été décidé de le faire dès le début, ajoutant que le transfert de 9 000 personnes prenait du temps :

« Nous n’avons pas bougé tard. Nous nous attendions toujours à être parmi les derniers à entrer dans le nouvel Apple Park. Lorsque vous déplacez 9 000 personnes, vous ne le faites pas en un jour. Nous sommes l’un des derniers groupes et c’est un événement chargé de sens parce que nous avons quitté un studio avec des décennies d’histoire, dans lequel nous avons conçu et construit les premiers prototypes de tous les produits Apple actuellement sur le marché. C’est le studio où je suis revenu le jour où Steve est mort. Et c’est l’endroit où nous avons créé l’iPhone et l’iPod. »

Ive a ensuite expliqué que le transfert de son équipe à l’Apple Park a permis une plus grande collaboration entre les différents domaines créatifs :

« La transition vers l’Apple Park représente la fin l’union de ces différents domaines de compétence créative incroyablement différents. Je suis assez confiant que cela ne s’est jamais produit auparavant : avoir des dessins industriels à côté des polices, ce qui peut fonctionner à proximité de prototypes et avec des experts en haptique. Les meilleurs designers sont assis à côté de gars qui ont un doctorat en science des matériaux. »

Sur les perspectives d’une Apple Car, Ive n’a pas été trop bavard. Il a déclaré qu’il était important de travailler sur les problèmes et les défis associés à tout nouveau produit, plutôt que d’en parler et de risquer de vous faire copier des idées et des technologies :

« Nous explorons de nombreuses idées différentes et de nombreuses technologies pour les produits et services. Mais nous préférons ne pas en parler publiquement, comme le font d’autres entreprises. Si vous travaillez vraiment sur quelque chose, il est préférable de travailler dessus et de résoudre les problèmes et les défis qui y sont associés, plutôt que d’en parler. Il est important qu’un nouveau projet reste le nôtre le plus longtemps possible, afin d’empêcher les autres de commencer à nous copier immédiatement comme par le passé. »

Et sur l’Apple Watch :

« Non, Apple Watch ne peut pas être défini comme une horloge. Je pense que c’est un ordinateur très puissant, avec une gamme de capteurs sophistiqués connectés au poignet. Comme l’iPhone. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que l’iPhone s’étend bien au-delà de ce que nous appellerions traditionnellement un téléphone. »

Enfin, sur iOS 12 et la fonction Temps d’écran :

« Apple se sent responsable de comprendre et d’atténuer les implications et les conséquences négatives de l’utilisation excessive du smartphone. Je pense que cela fait partie de notre culture d’éviter de telles situations négatives. »