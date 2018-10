Les délais de livraison s’allongent déjà pour l’iPhone XR

En pré-commande depuis seulement 2h, certaines déclinaisons de l’iPhone XR sont déjà victime de leur succès. Alors que les premières livraisons auront lieu le 26 octobre, plusieurs coloris ne seront livrés qu’en novembre.

C’est le cas des modèles noir, corail et rouge en 64Go dont la livraison n’aura lieu qu’entre le 8 et 15 novembre. Les autres couleurs et stockages sont encore disponibles sur le site d’Apple.

Toutefois, si vous ne trouverez le modèle recherché, vous pouvez toujours vous tourner vers les revendeurs et les opérateurs. Chez iPhonote, nous avons opté pour le modèle rouge (PRODUCT)RED en 64 Go, mais la livraison est prévue le lundi 29 octobre plutôt que le 26 en raison de notre localisation.

Voici une liste de revendeurs officiels pour vous aider à trouver votre bonheur. Sachez qu’en utilisant nos liens affiliées vous participez grandement à la vie d’iPhonote, ce qui est évidemment très important si vous aimez un minimum noter travail. Nous vous invitons donc à les utiliser et à partager cet article le plus possible à votre entourage !

› Boulanger

› Fnac

› Rue du Commerce

› Darty

› Cdiscount

› Orange

› Sosh

› SFR

› Red by SFR

› Bouygues Telecom / B&YOU

› Free Mobile