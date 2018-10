Apple met en avant les apps déjà compatibles avec les commandes rapides Siri

Les commandes rapides sont certainement l’une des nouveautés les plus intéressantes d’iOS 12, grâce à laquelle vous pouvez créer plusieurs chaînes d’opérations avec les raccourcis Siri.

L’intégration de Quick Commands passe évidemment par l’API mise à disposition par Apple, et de nombreux développeurs ont déjà été activés pour intégrer cette fonctionnalité fantastique à leur application. Pour récompenser les développeurs les plus rapides, Apple souhaitait offrir un espace et une visibilité remarquables à toutes les applications déjà compatibles avec Siri Shortcuts.

Apple a donc publié un post sur son site officiel, montrant comment tirer pleinement parti de l’application grâce aux nouveaux raccourcis Siri. Grâce à eux, il est possible, par exemple, de trouver les clés de la maison simplement en demandant à Siri, ou grâce à Evernote, nous pouvons facilement partager nos notes, notes vocales et bien plus encore.

Comment oublier Fantastical, le calendrier le plus populaire pour iOS, qui nous permet de créer et de planifier des événements avec une grande simplicité, qui nous permet de créer de nombreuses automatisations intéressantes pour améliorer nos projets .

Le soutien de Waterminder, qui nous permet de garder une trace de la quantité d’eau que nous buvons pendant la journée, est certainement très intéressant. Donc, avec le temps, nous sommes certains que les raccourcis Siri simplifieront davantage notre productivité et au-delà.