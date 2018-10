iPhone XR : quelques prises en mains à 24h des précommandes [vidéos]

À la veille des précommandes, plusieurs youtubers triés sur le volet ont été invités par Apple pour tester et partager leurs premières impressions sur l’iPhone XR.

L’iPhone XR a été présenté en même temps que les iPhone XS et XS Max, mais il ne sera commercialisé qu’à compter du 26 octobre prochain. Son design est identique aux autres mais son dos n’est doté que d’une seule caméra, contre deux pour les modèles les plus chers. Á ce propos, il est important de souligner que son prix débutera à 855 € en 64 Go, mais il y a aussi une version intermédiaire de 128 Go à 917 €, suivi par le stockage de 256 Go à 1 027 €.

Ces vidéos sont bien évidemment intéressantes pour se faire une idée avant votre précommande de demain, même si Apple a largement surveillé les propos de chacun durant les tournages.

Dans la première vidéo, Bridget Carey, journaliste chez Cnet, s’est attardée sur le mode portrait de l’iPhone XR, qui on vous le rappelle, ne fonctionne qu’avec la seule caméra grand angle, alors que les autres iPhone à double objectif, ce même mode tire parti du téléobjectif. De fait, ce mode sur le XR nécessite moins de distance entre le capteur et le sujet, mais pour autant, elle obtient une photo avec un angle suffisamment large pour voir le haut de son corps.

De toute évidence, il sera plus intéressant de voir tout cela en situation en réelle et en détail quand l’iPhone XR sera disponible…le 26 octobre.