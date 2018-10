Habillez votre iPhone XS Max avec ce verre trempé 5D blanc

Habituellement, nous optons toujours pour un verre trempé qui se fond avec le design de l’iPhone, mais nous avons fait une exception pour l’iPhone XS Max, en choisissant le verre trempé 5D blanc de GSM55.

Plutôt que des bords noirs, ici le verre est composé d’un pourtour blanc du plus bel effet, et à voir en vrai c’est encore mieux. Dans le pack, vous trouverez le fameux verre, ainsi que les longuettes pour bien nettoyer l’écran de votre iPhone avant la pose, en plus des autocollants pour retirer les dernières saletés. Le tout est bien emballé dans une boîte rigide qui vous assure de recevoir votre commande en parfait état.

Doté de bords biseautés, ce verre trempé épouse parfaitement l’écran de l’iPhone, avec le petit décalage qui faut pour pouvoir l’utiliser avec une coque. Dans le cas contraire, la coque pourrait venir appuyer sur le verre créant une sorte de bulle d’air entre ce dernier et l’écran, ce qui est très désagréable. Là, on vous rassuré, ce n’est pas du tout le cas, comme en témoigne nos photos.

On voit très clairement que le verre et la coque en cuir Apple sont parfaitement compatibles. S’il avait été plus large, il n’aura tout simplement pas été possible d’utiliser la coque en même temps.

Pourquoi du blanc à la place du noir ? La raison est simple. Nous voulions nous faire une idée du rendu par nous-mêmes, plutôt que de nous baser sur de simples photos. De plus, ce bord blanc donne à la fois un effet classe et élégant à l’appareil, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Très fin, vous n’avez absolument pas l’impression d’avoir une surcouche désagréable sur l’écran. À l’utilisation, il ne gêne en rien, pas même dans les jeux ou la navigation internet. Le verre est totalement transparent, pas de bulles, pas la moindre altération qui pourrait incommoder la lisibilité.

Mais le plus important reste qu’il jouera son rôle à merveille, celui d’un vrai bodyguard. Votre iPhone XS Max sera à l’abri des rayures et d’une éventuelle casse de l’écran. Et au prix où Apple facture la réparation, mieux vaut y mettre le prix sur un bon verre trempé et être tranquille pour un moment.

Alors si vous aussi, vous aimez ce verre trempé aux bords blancs, sachez qu’il est actuellement en vente au prix de 24,90 € sur la boutique de GSM55. Pour la commander, rien de plus simple, suivez ce lien.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.