Présentation de la batterie externe Zendure de 26 800 mAh + le chargeur QC de 18W

Besoin d’énergie pour plusieurs jours ? Pas de problème, voici la batterie externe ZENDURE A8QC dotée d’une capacité de 26 800 mAh, de quoi être tranquille pour un moment.

De l’énergie à revendre !

Avec ses quatre ports USB, vous pourrez même venir en aide à vos amis en cas de panne. La Zendure dispose de la technologie QC 3.0 (sur le port vert) laquelle permet de profiter de la charge rapide et de brancher un chargeur sans fil Qi de 7,5 W à 10 W. Et si votre Mac commence à montrer des signes de faiblesse, là encore la Zendure saura lui redonner un coup de boost pour finir la journée sans encombre.

Bien que massive, cette batterie externe de 482 g peut facilement être transportée dans un sac. Quand vous savez que vous avez encore 26800 mAh de capacité sous la main, peu importe si elle prend un peu plus de place que d’autres batteries nomades, plus petites, et avec beaucoup moins de capacité. Elle assurera au moins 7 à 8 fois la charge d’un iPhone XS Max.

L’autre avantage est son petit affichage en façade qui offre une vue directe sur la charge restante. À tout moment, vous pouvez la consulter grâce au bouton situé sur le dessus du boîtier. Ainsi, vous savez exactement à quel moment vous devez la mettre en charge. Le mieux reste d’opter pour une recharge la nuit, et avoir votre Zendure opérationnelle pour la journée suivante.

Notez que les 3 autres ports USB profitent de la technologie Zen+ dont l’objectif est de détecter et fournir automatiquement la charge nécessaire à votre appareil.

La batterie Zendure et le chargeur QC Novodio sont vendus séparément

Comme souligné dans sa fiche technique, la Zendure est fabriquée à partir « d’un composite ABS / polycarbonate à haute résistance et une ceinture en caoutchouc », ce qui lui assure de s’en sortir indemne en cas de chutes accidentelles.

Proposée au prix de 79,99 €, la Zendure est disponible en couleur argent ou en noir sur le site MacWay. Elle est livrée avec un câble micro USB pour la recharger, un manuel et une petite sacoche de transport, le tout dans un joli packaging.

Novodio QC Charger

Pour l’accompagnée, nous avons pensé au chargeur QC 3.0 Novodio de 18W. Il se veut bien meilleur que celui d’Apple de 5W livré avec les derniers iPhone XS et XS Max. Grâce à ce chargeur, vous allez recharger vos appareils plus rapidement, mais aussi la batterie Zendure équipée de la technologie QC 3.0. Bien sûr, la charge sans fil sera également plus véloce si votre station Qi le permet.

À titre d’exemple, la charge complète de l’iPhone X se fera en 137 minutes contre 193 minutes avec un chargeur classique 1A, soit près d’une heure de gagner. Cela est possible grâce à la technologie de charge rapide Qualcomm Quick Charge™ 3.0. Et si vos appareils sont compatibles avec cette technologie, vous pouvez les recharger à 80% en seulement 35 minutes – soit 4 fois plus rapidement qu’un chargeur standard !

Voilà un accessoire indispensable pour tous ceux qui n’ont pas de temps à perdre. De plus, son design compact vous permet de le transporter sans mal. Et son prix de 12,99 € n’est certainement pas un frein. À titre de comparaison, Apple vend ses adaptateurs secteur de 5W et 12W à 25 €, soit le double du prix du Novodio QC Charger, pour bien moins de puissance.

Commander

› Batterie externe ZENDURE A8QC : 79,99 €

› Chargeur QC 3.0 Novodio de 18W : 12,99 €