Présentation de la coque en cuir Apple pour iPhone XS Max

Au prix où sont vendus les nouveaux iPhone XS et XS Max, vous n’êtes plus à 60 € près ! Aujourd’hui, on vous propose justement un petit tour d’horizon sur la nouvelle coque en cuir Apple conçue pour l’iPhone XS Max.

Nous l’avons reçu en Noir et en Bleu nuit, mais elle existe aussi en Rose pivoine, Vert forêt, Taupe, Bleu Cape Cod, Havane et en Rouge. Vous trouverez certainement votre bonheur parmi ces coloris.

Le luxe par Apple

Avec un iPhone XS Max en main, il serait mal vu de mettre une pauvre coque de protection à 2 €. Chez iPhonote, nous privilégions les accessoires de qualité, et les lecteurs qui nous suivent depuis des années le savent bien. En optant pour une coque en cuir Apple, vous avez déjà la certitude d’avoir le logo de la marque au dos, ce qui fait évidemment plaisir à tous les fans d’Apple.

Le Leather Case protège à la fois votre nouveau grand iPhone, mais il lui donne surtout du style. Elle épouse parfaitement les courbes de l’iPhone XS Max, sans pour autant ajouter trop d’épaisseur, chose qui pourrait en freiner plus d’un. Au contraire, elle est suffisamment fine pour que la tenue en main soit agréable et confortable. Même le transport dans une poche ne pose absolument aucun problème.

À l’intérieur, la doublure en microfibre contribue à mettre votre iPhone à l’abri de la moindre usure. Apple précise sur son site que grâce à « son tannage et à sa finition exceptionnels, il est remarquablement doux au toucher et acquiert, au fil du temps, une patine naturelle. » L’usure du cuir dépendra bien sûr de votre utilisation quotidienne…

À la différence de la version en silicone, les boutons sont ici en aluminium usiné qui se marient parfaitement avec la finition cuir de la coque. Précisons au passage que cet étui n’entrave aucun cas le bon fonctionnement de la charge sans fil.

Quant à la couleur Bleu nuit, nos photos permettent déjà de se faire une belle idée du rendu, mais la coque se veut bien plus jolie en vrai. Si vous avez l’occasion de vous rendre par exemple dans un Apple Store ou chez un revendeur, vous verrez à quel point ce Bleu nuit est réussi.

Trouver une coque de qualité n’est pas toujours chose facile, mais cet étui cuir à 55 € mérite bien qu’on en parle. D’ailleurs, il faut souligner qu’il existe aussi pour l’iPhone XS de 5,8 pouces au même prix.

Dans le cas où vous n’êtes pas un grand fan du cuir ou que vous travaillez sur des chantiers, vous pouvez toujours vous tourner vers d’autres coques pour iPhone XS/XS Max avec de belles finitions. Toutefois, rien ne vous empêche d’avoir plusieurs protections, une pour le boulot et une autre pour sortir avec classe !

Chez iPhonote, nous avons plusieurs coques que nous remplaçons régulièrement pour le plaisir. Cela peut aussi être un bon moyen pour accorder votre iPhone en fonction de votre style vestimentaire tout au long de la semaine.

N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette coque en cuir Apple, si vous l’avez déjà acheté.