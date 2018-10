Test de volume entre les iPhone X, iPhone XS et iPhone XS Max

Apple a indiqué que le volume des haut-parleurs montés sur l’iPhone XS et XS Max était supérieur à celui des modèles précédents. Est-ce réellement le cas ?

Pour le comprendre, iClarified a utilisé un sonomètre pour comparer le volume du haut-parleur sur l’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Le sonomètre a été placé directement sous le port Lightning, au milieu de la partie inférieure des trois appareils.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’iPhone X enregistre 100,5 dBa, l’iPhone XS 103,8 dBA et l’iPhone XS Max 130,0 dBaA. Toujours dans le deuxième test, les iPhone XS et XS Max ont un volume de haut-parleur plus élevé, le premier étant légèrement plus élevé que le modèle Max.

 

Le constat est le même de notre côté quand on passe de l’iPhone X au XS Max. Le son est bien plus fort sur le second appareil, sans pour autant impacter la qualité sonore.