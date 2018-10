Apple corrige l’emoji du bagel au fromage

Avec la dernière version bêta d’iOS 12.1, Apple a enfin corrigé l’emoji très critiqué du bagel au fromage ! Comme indiqué par The Verge, avant iOS 12.1 bêta 4, l’emoji bagel sur iOS était dépourvu de fromage et avait une apparence de pain congelé. Utilisé dans tous les pays où il existe une communauté juive ashkénaze, le bagel est un pain dense à l’intérieur et doré à l’extérieur, typique de la cuisine juive et polonaise. Sa grosse pâte en forme d’anneau est cuite au four après une courte cuisson dans l’eau.

Le nouvel emoji de bagel dans iOS 12.1 contient à la fois le fromage crémeux et une meilleure consistance de la pâte qui rappelle un bagel frais et roulé à la main, et non un bagel congelé et industriel comme celui représenté par l’emoji précédent.

Cela peut sembler exagéré pour nous, mais aux États-Unis surtout, les communautés religieuses et ethniques ont un sens aigu de l’identité culturelle et le concept d’emoji est pris très au sérieux, en particulier lorsqu’il représente les symboles de ces communautés.