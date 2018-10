🎉Bon Plan Rakuten : 15€ de remise dès 99€ d’achats – iPhone X à 827 €, iPhone 7 à 319 € et plus

Rakuten, lance aujourd’hui une remise de 15 € dès 99 € d’achats avec le code COM9, valable sur tous les téléphones reconditionnés, jusqu’au 18 octobre inclus.

Mentions légales : 15€ offerts pour toute commande de 99€ minimum avec le coupon COM9 sur la page Telephone-reconditionne. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 1500 premières utilisations sous réserve d’inscription au Club R. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable du mardi 16 octobre 2018, 10h00 jusqu’au jeudi 18 octobre 2018, 23h59 GMT +1. 5% minimum remboursés en Super Points et 5% supplémentaires dans la limite des Super Points disponibles, sous réserve d’inscription au Club R. Offre cumulable avec le coupon COM9. Frais de port non inclus. Offre valable du mardi 16 octobre 2018, 00h00 jusqu’au jeudi 18 octobre 2018, 23h59 GMT +1.

› iPhone X 64 Go Argent : 827 € + 82,70 en bon d’achats + 15 € de remise immédiate avec le code COM9

› iPhone 7 32 Go Noir mat : 319 € + 31,90 en bon d’achats + 15 € de remise immédiate avec le code COM9

› iPhone 6 64 Go Gris sidéral : 175,72 € + 17,60 en bon d’achats + 15 € de remise immédiate avec le code COM9

