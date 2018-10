Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, est décédé

Un autre homme qui a marqué l’histoire de l’informatique nous quitte prématurément : hier, après une longue maladie, le co-fondateur de Microsoft Paul Allen est décédé. Il n’avait que 65 ans.

Début octobre, Allen avait révélé qu’il était traité pour un lymphome de Hodkin et que son état s’était aggravé ces derniers jours. L’annonce a été faite par sa société, Vulan Inc.

Pionnier de la technologie et grand philanthrope, Paul Allen a cofondé Microsoft en 1975 avec Bill Gates. Allen a quitté la société après seulement 8 ans, bien qu’il soit resté au conseil d’administration jusqu’en 2000. Depuis 2009, il avait commencé des traitements pour combattre son lymphome, qui avait à un moment donné complètement disparu jusqu’à il y a quelques mois.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a présenté ses condoléances sur Twitter : « L’industrie de la technologie a perdu un pionnier et le monde a perdu une personne qui s’est battue pour le bien. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux amis et à la famille de Paul, ainsi qu’à tous ceux qui travaillent chez Microsoft ».

La mémoire publique a également été exprimée par d’autres personnalités du monde technologique et politique.

Satya Nadella, PDG actuel de Microsoft, a déclaré que ce qu’Allen avait fait chez Microsoft était “essentiel” à la croissance de l’entreprise : « La contribution de Paul Allen à notre société, à notre secteur et à notre communauté a été indispensable. En tant que co-fondateur de Microsoft, il a créé, à sa manière silencieuse et persistante, des produits, des expériences innovantes et des applications magiques et, ce faisant, a changé le monde. J’ai beaucoup appris de lui : sa curiosité l’a amené à pousser de plus en plus haut en termes de normes et c’est quelque chose qui continuera à m’inspirer, ainsi que tout Microsoft. Nos cœurs sont avec la famille de Paul et ses proches. Repose en paix ».

Paul Allen était également un grand philanthrope, étant donné que les dons en faveur des associations environnementales, de l’éducation et du soutien aux sans-abri ont dépassé les 2 milliards de dollars.