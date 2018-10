Google ARCore devient compatible avec les iPhone XS/Max et plusieurs iPad

Google a mis à jour sa liste de périphériques compatibles avec sa plate-forme ARCore, laquelle prend désormais en charge les iPhone XS et XS Max, ainsi que l’iPad Pro 12,9 pouces Apple (1ère et 2e générations), l’iPad Pro 10,5 pouces et l’iPad Pro 9,7 pouces.

Comme l’explique le site Mysmartprice, derrière cette découverte, ARCore est une solution Google qui permet à des développeurs de concevoir des applications en réalité augmentée. C’est exactement le même principe qu’avec l’ARKit d’Apple. Grâce à cette plate-forme, les utilisateurs peuvent profiter des animations 3D, mais aussi des objets, des personnages, des lettres et des mots aussi en 3D.

Notez que que la prise en charge d’ARCore nécessite des appareils tournant sous iOS 11.0 ou version ultérieure et compatibles ARKit. Google a également ajouté le Nokia 7.1 à cette liste, lequel doit embarquer au minimum Android 7.0, le Google Play Store et l’application ARCore avec la dernière version disponible.