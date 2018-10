😱 Bon Plan : iPhone XS et iPhone XS Max dès 1 062 € + bon d’achats

Chez Rakuten, les nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max sont proposés à des prix défiants toute concurrence, à partir de 1062 €, en plus des remboursements en bon d’achats.

En devenant membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite, vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. De plus, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez bénéficier de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

C’est le moment de vous lâcher, vous ne trouverez nulle par ailleurs les nouveaux iPhone XS et XS Max à ces prix :

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 1 062,76 € + 53,15 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 139 € + 56,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Or : 1 284,78 € + 64,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Argent : 1 216,75 € + 60,85 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Or : 1 375,80 € + 68,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Argent : 1 375,90 € + 68,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 375,90 € + 68,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 1 178,90 € + 58,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Argent : 1 175,88 € + 58,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Gris sidéral : 1 169 € + 58,45 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Or : 1 329 € + 66,45 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Argent : 1 299 € + 64,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Argent : 1 419 € + 70,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Or : 1 419 € + 70,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Gris sidéral : 1 419 € + 70,95 € remboursés en bon d’achats