À l’avenir, l’iPhone bloquera automatiquement les appels indésirables

Apple entend lutter contre le phénomène de l’usurpation téléphonique par des escrocs ou des centres d’appels particulièrement insistants, grâce à une méthode capable de détecter des numéros fixes particuliers.

Les appels indésirables sont un phénomène qui ne semble pas s’arrêter ni aux États-Unis ni en Europe où le RGPD ne semble pas avoir amélioré la situation. Il arrive de plus en plus souvent de recevoir des appels de lignes fixes proposant des offres de trading ou de centres d’appels de différentes entreprises, notamment de téléphonie, d’énergie, etc.

iOS vous permet déjà de bloquer des numéros de téléphone individuels, mais ceux qui organisent ces appels de “spam” utilisent des systèmes de spoofing pour simuler différents numéros.

Un nouveau brevet publié par Apple tente de mettre fin à ce phénomène. Le système permet à l’iPhone d’effectuer une vérification réelle de l’appel entrant, afin de s’assurer qu’il s’agit d’un numéro authentique. Dans le cas contraire, l’utilisateur sera averti immédiatement d’un appel frauduleux entrant.

Le système peut également être utilisé pour déterminer si le spoofer passe l’appel via un redirecteur connecté à un réseau légitime, puis envoyer l’invitation SIP à des fins d’authentification, éventuellement via un numéro du carnet d’adresses de l’utilisateur. À l’aide des en-têtes VIA, l’appareil iOS peut vérifier le numéro dans le carnet d’adresses de l’utilisateur ou dans une liste déjà établie pour vérifier que l’appel provient de la source identifiée.

Dans les cas où le téléphone estime qu’il y a trop de divergences dans l’invitation SIP, il peut renvoyer “l’enregistrement d’appel” à une base de données contenant d’autres enregistrements d’appels en ligne. La base de données comprend des modèles pour différents types de messages d’initiation d’appel, qui peuvent être utilisés pour confirmer la légitimité de l’appel ou pour déterminer son origine.

Une telle implémentation nécessiterait toujours une coopération entre Apple et les entreprises de télécommunications. Cependant, il serait judicieux de réduire le nombre d’appels non désirés.