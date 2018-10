De nouveaux véhicules viennent enrichir les données d’Apple Plans

Apple continue de travailler activement à l’amélioration des cartes propriétaires, malgré le fait que ce processus d’extension est nettement en sourdine par rapport aux autres services de la société.

Après une publication résolument troublée, la société a toujours porté une grande attention à ses cartes, avec des améliorations constantes au fil du temps, qui en font désormais une solution certes très éloignée de Google Maps, tout en offrant une très bonne fiabilité.

A l’instar de Google, Apple a également déployé une vaste flotte de véhicules permettant de capturer des données pour Plans, une flotte en constante expansion au fil des années. Toutefois, comme le rapporte Business Insider, plusieurs nouvelles voitures sont apparues à Los Angeles avec le logo Apple Maps sur les vitres arrière. Le véhicule est équipé, comme toujours, de caméras à 360 degrés, mais le plus curieux est qu’Apple utilise effectivement la même Subaru Impreza adoptée par Google. Cependant, ces véhicules resteront destinés uniquement à la collecte de données pour l’application Plans, sans aucune implication dans les tests des voitures autonomes utilisant uniquement des véhicules Lexus.

Eddie Cue a souvent souligné le désir de Cupertino d’améliorer de plus en plus ses cartes et de voir si, grâce à ces efforts, l’entreprise parviendrait avec le temps à créer un service capable de véritablement concurrencer Google.