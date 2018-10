Tim Cook se rend en Chine pour booster les ventes d’iPhone XS

Tim Cook, le PDG d’Apple, est actuellement en déplacement en Chine et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les ventes des iPhone XS et XS Max ne seraient pas en grande forme, puis Tim doit ensuite participer au conseil d’administration de l’université Tsinghua de Pékin.

Les iPhone XS et XS Max ont apparemment un mal fou à décoller dans le pays. Bien évidemment, ce ne sont pas les caractéristiques qui freinent les potentiels acheteurs mais les prix exercés qui sont bien plus chers que les smartphones haut de gamme de la concurrence. À titre d’exemple, l’iPhone XS Max est proposé à 12822 CNY (soit 1 850 dollars), dans un pays où le salaire moyen est de 769 € (887 dollars). De plus, les fabricants locaux, comme Huawei, vendent leur appareils haut de gamme environ 700 $.

Reste à savoir si Tim Cook trouvera un moyen de relancer les ventes locales de ses nouveaux iPhone, dans l’espoir de remonter dans le classement des meilleurs vendeurs en Chine, un pays qui compte pas moins de 1,379 d’habitants. La Chine est un marché très important pour Apple quand bien même, la firme américaine doit se plier aux lois locales, qui vont parfois à l’encontre des idées de la compagnie américaine.

Ce déplacement est aussi l’occasion pour Tim Cook de rendre visite à l’université chinois, la Tsinghua School of Economics and Management, où l’équipement informatique est orné d’une pomme. Tim en a profité pour capturer et partager le moment sur Weibo avec les élèves :

Bien que le programme du PDG ne soit pas détaillé, il va sans dire que cette escapade chinoise à pour but de renforcer les liens entre les deux pays, et surtout permettre à Apple de s’imposer davantage sur ce marché.

Probablement que Tim Cook fera une petite escale chez ses partenaires locaux notamment pour faire la lumière sur le Chip Gate auquel fait face Apple depuis quelques jours. Le Chip Gate est la fameuse affaire des puces espions chinoises qui auraient été installées à son insu sur les serveurs d’Apple.