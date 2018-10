Comment protéger votre compte Instagram contre le piratage

Face au « piratage » à grande échelle sur Instagram, vous vous demandez peut-être comment protéger votre compte des personnes dangereuses qui peuvent voler vos informations ou les utiliser à des fins malveillantes.

Se faire pirater, c’est quelque chose que nous voulons tous éviter ! Avec le danger du vol d’identité qui se profile à l’horizon, ce n’est pas bon pour votre réputation, votre image de marque et votre image globale. C’est surtout crucial si vous êtes quelqu’un qui gagne sa vie avec Instagram.

Alors, que faire pour protéger son compte ? Cet article vous décrira des manières différentes pour éviter le piratage et pour garder votre compte hors de la portée d’autres personnes:

1. N’utilisez que des applications tierces d’authentification sécuritaires

Si vous êtes un utilisateur commercial, vous utilisez très probablement votre compte dans les réseaux sociaux avec des applis tierces. Ce sont des services vous permettant de suivre l’analytique, de surveiller les données, de passer les informations en revue, etc. Il est recommandé de révoquer l’accès aux applications qui ne sont pas dignes de confiance.

Comment savoir à quelles applications faire confiance ?

Le premier signe d’un mauvais service tiers c’est quand vous remarquez qu’il n’y a pas de cryptage SSL sur son propre site. Le site Web doit commencer par https ; le petit symbole du cadenas doit être présent devant l’URL.

Les applications sans cryptage sophistiqué peuvent être compromises ce qui peut facilement conduire à la fuite de vos données. Le deuxième moment auquel il faudra faire attention est la provision de vos informations de connexion au lieu de vous connecter à votre compte via Instagram API.

Maintenant, pour être juste, beaucoup de services de gestion Instagram et de gestionnaires de comptes optent pour des outils sécuritaires ; en tant que client, vous devez tout simplement faire confiance au fournisseur de services qui utilise ces outils.

2. Activez l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs a été déployée en 2016 et a ainsi ajouté un taux de sécurité supplémentaire : c’est une fonctionnalité de sécurité qui vérifie que la personne qui accède au compte est bien vous. Vous pouvez facilement activer cette fonctionnalité dans vos paramètres Instagram – tout ce dont vous avez besoin est votre numéro de téléphone.

Notez que certaines applications tierces que vous utilisez aujourd’hui risquent de ne plus fonctionner une fois que vous avez activé cette fonction.

3. Ayez un mot de passe fort en place

En créant un nouveau mot de passe, commencez par vous assurer qu’il n’appartient pas à la liste des mots de passe les plus populaires et ainsi les plus utilisés. Choisissez un mot de passe unique, bon et fort. Incluez-y une combinaison de lettres majuscules et minuscules avec des chiffres. Cependant, si vous ne voulez pas y ajouter des chiffres et des caractères spéciaux, rappelez-vous ceci : plus c’est long, mieux c’est.

Dans le même temps, il est préférable d’utiliser des gestionnaires de mots de passe avec lesquels vous avez l’avantage de ne plus avoir peur d’oublier votre mot de passe compliqué : il suffit de se rappeler le mot de passe maître. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces outils, essayez de créer votre propre chiffrement.

4. Gardez vos informations personnelles privées

La meilleure façon de protéger votre compte est de vous assurer que vous ne partagez pas d’informations sensibles dans vos photos, vos légendes et dans d’autres espaces publics. Soyez sélectif quant aux informations personnelles que vous partagez. Vous ne voudriez pas probablement avoir un mec effrayant apparaître à votre domicile. Évitez de publier des photos trop provocantes ou violentes. Vous ne voulez pas non plus partager des informations privées d’autres personnes. Surtout sans leur consentement.

Si vous êtes un parent, vous devez réfléchir avant de poster du contenu avec vos gamins. Certains pensent que les enfants devraient être complètement déconnectés d’Instagram et qu’avoir un compte pour votre enfant et publier des photos ne va pas directement à l’encontre de la politique Instagram.

Cependant, chaque parent décide lui-même.

5. Rappelez-vous les bases

N’oubliez pas toutes les précautions nécessaires à la gestion d’un compte. Par exemple, lorsque vous vous connectez à votre compte Instagram sur d’autres appareils à usage public ou à accès partagé (école, bibliothèque, bureau, etc), assurez-vous de vous déconnecter après avoir terminé votre session sur Instagram. De même, conservez vos adresses e-mail qui sont liées à votre compte IG sécurisées. Il y a des gens qui pourraient vous arnaquer pour donner l’accès à votre courriel, ne tombez pas dans ces schémas. Le support Instagram ne vous demandera jamais votre mot de passe. Ne divulguez jamais d’informations privées à des étrangers.

6. Et si je suis déjà piraté ?

Ça craint ! Cela peut vraiment arriver à n’importe qui. Si votre compte est piraté sur Instagram, il y a de grandes chances que votre compte de messagerie a également été compromis. La première étape consiste à signaler le problème à Instagram. Instagram et Facebook sont connus pour avoir un support à la vitesse d’escargot. Il faut plutôt entrer en contact avec leur soutien aux entreprises en tapant “Facebook business support” sur Google. Si vous rencontrez des problèmes de connexion mais vous pouvez toujours accéder à votre adresse électronique ou à votre téléphone lié à votre compte, utilisez la fonction « votre mot de passe oublié », vous pourrez récupérer votre compte et reprendre le contrôle.

La gestion de la sécurité est très importante : il faut éviter d’utiliser des applications tierces qui semblent louches.

