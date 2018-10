iPhone XS / Max : les gros stockages en tête des ventes

Selon Citi Research, les utilisateurs privilégient l’achat des iPhone XS et XS Max avec des capacités de mémoire plus importantes. Tout cela se traduit par des marges bénéficiaires plus élevées pour Apple.

Avec les modèles de 512 Go, Apple a une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée qu’avec les versions de 64 et 256 Go. Rappelons que l’iPhone XS de 64 Go coûte environ 23,68 USD à Apple pour le stockage NAND, le modèle de 256 Go coûte 66,24 USD et 132,48 USD pour le modèle de 512 Go. En effectuant deux calculs, l’option de 512 Go rapporte 134 € de plus à Apple que le modèle de base de 64 Go.

Les données publiées par Citi Research nous indiquent que la plupart des utilisateurs ayant acheté un iPhone XS ou un iPhone XS Max préfèrent les versions de 512 ou 256 Go, tandis que celui de 64 Go est parmi les moins vendus. C’est précisément pour cette raison que les analystes s’attendent à des marges bénéficiaires brutes beaucoup plus élevées que par le passé en ce qui concerne la vente d’iPhone.

Et vous, quel modèle avez-vous choisi ou choisirez-vous ?