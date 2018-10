La deuxième saison de Carpool Karaoke sera disponible le 12 octobre

Apple a annoncé que la seconde saison de Carpool Karaoke: The Series sera disponible à partir du 12 octobre. Carpool Karaoke a été renouvelé pour une deuxième saison en février, après le succès des premiers épisodes diffusés sur Apple Music en 2017.

Le format est simple : dans chaque épisode, deux artistes ou plus montent dans la voiture en chantant leurs propres chansons ou leurs chansons préférées et parlent de leur vie. En ce qui concerne la transmission originale, il n’y a pas un seul présentateur, car dans chaque épisode, deux artistes alternent.

 

Parmi les couples qui ont participé à la première saison d’Apple, il y a eu Will Smith et James Corden; Miley, Noah, Billy Ray et toute la famille Cyrus; Shakira et Trevor Noah; les actrices de Game of Thrones Sophie Turner et Maisie Williams; Queen Latifah et Jada Pinkett Smith; John Legend, Alicia Keys et Taraji P. Henson; LeBron James et James Corden.

Lors de la deuxième saison, nous verrons entre autres Jason Sudeikis et Muppets, Matthew McConaughey et Snoop Dog, Weird Al et Andy Samberg, ainsi que Nick Offerman et Megan Mullally.

Pour rappel, Carpool Karaoke est uniquement disponible pour les abonnés d’Apple Music, et la deuxième saison sera disponible à partir du 12 octobre.