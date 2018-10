Protégez votre iPhone XS et XS Max avec les coques Rhinoshield

Les iPhone XS et XS Max sont maintenant entre les mains de nombreuses personnes, mais il reste encore une chose à faire : choisir la bonne coque pour éviter la chute fatale !

C’est exactement ce que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui. Comme chaque année, le fabricant Rhinoshield répond présent en dévoilant de nouvelles protections capables de protéger comme il se doit les nouveaux iPhone.

Vous avez le choix entre la coque SolidSuit, la coque modulaire Mod NX ou encore la coque bumper modulaire CrashGuard NX. L’avantage de ces trois protections est que vous avez la possibilité de personnaliser les boutons. Vous pouvez en effet acheter des boutons séparément et les changer à tout moment.

Dans notre exemple, nous avons pris la coque SolidSuit en fibre de carbone, à laquelle nous avons remplacé les boutons noirs d’origine par des violets. Cette même coque existe également en Classic (Uni/Personnalisé), en cuir, en bois et en microfibre.

Cette coque épouse parfaitement les courbes de notre iPhone XS Max (existe aussi pour l’iPhone XS), ce qui lui assure un maintient efficace même en cas de chute. Rappelons que les protections conçues par Rhinoshield sont réputées pour, leur finition, leur robustesse et leur longévité. Nous les testons depuis suffisamment longtemps pour confirmer ces trois points.

Bien sûr, une aussi bonne protection nécessite obligatoirement un peu plus d’épaisseur qu’une coque de base. De fait, votre iPhone vous semblera plus épais, mais au moins, vous n’aurez pas besoin de sortir votre mouchoir, ou des centaines d’euros, s’il vient à tomber, même de très haut.

Les boutons, le port Lightning, et les haut-parleurs restent parfaitement accessibles. Notez que la coque est également compatible avec la grande majorité des supports de bureau. Rhinoshield a eu comme toujours l’intelligence de faire une découpe assez large pour ne pas rencontrer de problèmes sur ce point.

Tout ce que nous avons dit pour la SolidSuit en termes de robustesse vaut pour la coque modulaire Mod NX, à la différence qu’elle dispose d’un verso transparent inter-changeable. Vous avez le choix de le mettre ou pas, opter pour un dos déjà customisé parmi ceux proposées à cette adresse, ou encore mettre un autocollant/photo. Vous pouvez aussi garder la transparence pour laisser la couleur de votre iPhone XS/Max s’exprimer.

Et comme si cela ne suffisait pas, la Mod NX peut se transformer en bumper si vous remplacez le dos transparent par la bordure. À ce sujet, la bordure est elle aussi proposée en plusieurs coloris, de façon à ce que chacun puisse personnaliser sa propre coque.

Par exemple, rien ne vous empêche de remplacer la borde rouge par une bordure noire, bleu, jaune, ou autres. Ainsi, votre iPhone XS/Max adopte votre style au quotidien. C’est le genre de chose que la plupart des coque ne permettent pas de faire.

Et juste au cas où vous auriez des doutes sur la solidité des coques de Rhinoshield, voici une vidéo qui devrait vous rassurer :

 

« Les coques RhinoShield font parties des coques les plus fines et des plus légères jamais développées. La technologie ShockSpread™ réduit le volume global de 40% et l’épaisseur de 22%. Nos coques pèsent environ 30 grammes, l’équivalent de 6 feuilles de papier A4; la moitié pour le bumper. »

En conclusion, nous ne prenons absolument aucun risque à vous conseiller les coques RhinoShield. Elles sont parfaites si vous voulez donner du style à votre iPhone XS/Max, et surtout éviter la moindre casse en cas de chute accidentelle. De plus, elles sont disponibles à partir de 24,99 €, ce qui n’est vraiment pas cher pour de telles protections. Et c’est encore moins cher avec notre code exclusif IPHONOTE10 grâce auquel vous bénéficiez de 10% de remise immédiate sur votre commande.

› Accéder à la boutique de RhinoShield