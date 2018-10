AnandTech : l’A12 Bionic presque au niveau d’un processeur de bureau

La revue publiée par AnandTech consacrée aux nouveaux iPhone XS et XS Max met l’accent sur la nouvelle puce A12 Bionic qui, selon les tests effectués, dépasse même les plus brillantes attentes.

Dans l’analyse détaillée d’Andrei Frumusanu, l’une des découvertes les plus intéressantes est qu’Apple s’est aussi montrée prudente en soulignant les améliorations du nouveau processeur par rapport à la puce A11 montée sur l’iPhone X, car nous sommes très proches des performances pouvant atteindre 40%.

Pour AnandTech, le processeur A12 offre des performances proches de celles des meilleurs processeurs pour ordinateurs de bureau, en attribuant les rumeurs d’une éventuelle puce interne pour les futurs Mac à partir de 2020:

« Le département marketing d’Apple a vraiment sous-estimé les améliorations apportées à la puce A12, ne citant que 15% de performances supplémentaires: avec de nombreuses charges de travail, vous constaterez une amélioration des performances estimée à environ 40%, avec des améliorations encore plus importantes dans certains cas limites. Le processeur Apple est devenu si puissant que nous sommes un peu en dehors des meilleurs processeurs de bureau; Il sera intéressant de voir comment les prochaines années évolueront et ce que cela signifiera pour les produits non mobiles d’Apple. »

Frumusanu dit que lorsque nous parlons du nouveau GPU, cela reflète les affirmations d’Apple:

« Du point de vue du GPU, les gains de performance mesurés par Apple se situent dans les chiffres promis, et même plus élevés en termes de performances soutenues. Le nouveau GPU est basé sur celui de l’année dernière, mais un quatrième noyau supplémentaire et l’importante introduction de la compression de la mémoire du GPU sont en mesure d’accroître les performances à un niveau sans précédent. La mauvaise chose ici est que je pense que le mécanisme de limitation intégré par Apple devrait être révisé, car il est extrêmement puissant et réchauffe beaucoup le téléphone dans les premières minutes d’une session de jeu. »

L’examen porte également sur les performances de l’appareil photo et de la batterie de l’iPhone XS.

« En ce qui concerne l’appareil photo, Apple a apporté des améliorations très solides et complètes. La taille de pixel plus grande du nouveau capteur permet une sensibilité à la lumière de plus de 50%, mais le capteur DTI amélioré permet également des détails nettement meilleurs dans des conditions d’éclairage, augmentant considérablement la résolution spatiale effective de la caméra. SmartHDR fonctionne comme prévu et est capable de produire des images avec une plage dynamique améliorée. »

En bref, ces nouveaux iPhone XS n’en finissent plus de nous étonner…