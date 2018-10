Apple Pay sera bientôt lancé en Arabie Saoudite

Selon Apple.com en Arabie saoudite, le service de paiement mobile Apple Pay arrive bientôt dans le pays, de 32 millions d’habitants, avec le soutien du Saudi Payments Network (MADA).

La nouvelle a été annoncée dans le tweet d’aujourd’hui de MADA, repéré par MacRumors, dans lequel on peut lire : « Saudi Payment Network annonce le lancement prochain d’Apple Pay en Arabie saoudite ». Le message est on ne peut plus clair.

#Saudi Payment Network (MADA) announces it will soon Introduce #apple pay in #SaudiArabia 🇸🇦 Visit us at https://t.co/eE9VdOyjxb pic.twitter.com/KjpQYmWq7u — People Of Saudi Arabia (@pplofKSA) 5 octobre 2018

Le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a confirmé lors d’un récent appel à résultats que le service devrait être lancé en Allemagne plus tard cette année. Dans une interview accordée à un journal indien, Eddy Cue a annoncé que le service de paiement figurait déjà sur la feuille de route pour l’Inde, mais n’a pas donné de date de lancement.

« Nous y travaillons, mais aucune date à annoncer pour le moment », aurait-il déclaré. « Nous aimons annoncer une date dont nous sommes sûre à 100%. » Notez que l’Autriche est aussi dans les cartons.

9to5Mac a appris que PKO BP en Pologne testait actuellement ce service et que le point de vente suédois MacPro prétendait qu’Apple Pay arriverait en Suède le 24 octobre avec le soutien de Nordea.

Selon Jennifer Bailey, responsable Apple Pay, Apple a pour objectif de « faire aimer les iPhone » : « Lorsque nous avons développé Apple Pay, nous avons pensé que de nombreux systèmes de paiement sont utilisés par nos clients. Nous ne nous sommes pas assis à une table pour trouver un moyen d’arrêter ce genre d’expérience. Au contraire, nous avons créé un système qui améliorerait l’expérience utilisateur lors des paiements. »