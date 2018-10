Samsung voit ses bénéfices augmenter grâce à l’iPhone XS

Même si cela peut sembler être une infox, il est bien vrai que l’un des éléments les plus importants des bénéfices trimestriels d’Apple est lié aux composants que Samsung fabrique pour les iPhone XS et XS Max.

Les chiffres publiés aujourd’hui par Samsung Electronics indiquent que la société a réalisé un bénéfice d’exploitation consolidé d’environ 15,5 milliards de dollars, faisant du troisième trimestre de 2018 le meilleur de l’histoire de Samsung en termes de croissance du bénéfice sur douze mois.

Les analystes expliquent que l’augmentation du bénéfice d’exploitation sur une base annuelle d’environ 20% est principalement due au secteur des composants. Samsung a notamment enregistré d’importants bénéfices, tant dans la vente de puces de mémoire que dans les écrans.

En tant que principal fournisseur de panneaux OLED pour Apple et des nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max, Samsung a énormément bénéficié des commandes d’Apple. Sans oublier qu’Apple est l’un des principaux clients qui a amené Samsung à atteindre ces résultats financiers.

Plus précisément, on estime qu’Apple peut représenter 25 à 30% des ventes de tous les écrans produits par Samsung, pour un total d’environ 10% des bénéfices totaux de l’entreprise.

Et à l’avenir, l’élément « display » pourrait devenir de plus en plus important, car le marché de la mémoire est en chute, à la fois en termes de demandes et de prix.

Côté smartphone, il manque des données précises, mais il est probable que Samsung ait enregistré une baisse de ses bénéfices dans ce domaine. Nous en saurons plus à la fin du mois, lorsque la société publiera les données financières divisées par secteur individuel.