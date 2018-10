Ne dites plus « Fake News » mais « infox » !

Jusqu’ici, tout le monde s’était habitué à dire « Fake News » pour parler de désinformation. Maintenant, il va falloir rompre avec la coutume en disant tout simplement « infox ». La commission d’enrichissement de la langue française vient en effet de trancher pour ce terme.

Si « infox » va facilement s’intégrer dans nos habitudes, on a échappé à « craque, fallace, infaux, infausse, intox ». Pour information, le terme « Infox » n’est pas une idée nouvelle, elle avait été proposée dans la boîte à idées de FranceTerme le 25 janvier 2017.

Recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression fake news

« Portée par l’essor des médias sur la toile et l’activité des réseaux sociaux, l’expression anglo-saxonne fake news, qui désigne un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public, a rapidement prospéré en français.

Voilà une occasion de puiser dans les ressources de la langue pour trouver des équivalents français. Lorsqu’il s’agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un parti politique au détriment d’un autre, pour entacher la réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme « information fallacieuse », ou au néologisme « infox », forgé à partir des mots « information » et « intoxication ».

On pourra aussi, notamment dans un cadre juridique, utiliser les termes figurant dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse ainsi que dans le code électoral, le code pénal ou le code monétaire et financier : « nouvelle fausse », « fausse nouvelle », « information fausse » ou « fausse information ».

En tout état de cause, la Commission d’enrichissement de la langue française recommande l’emploi, au lieu de fake news, de l’un de ces termes, choisi en fonction du contexte. »