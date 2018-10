Fantastical 2 : raccourcis Siri, compatible iPhone XS et Apple Watch Series 4

Fantastical 2, l’une des meilleures applications de gestion des calendriers, a reçu une mise à jour importante sur l’App Store.

Fantastical 2 vous permet d’insérer de nouveaux événements d’agenda de manière intelligente. Par exemple, entrez simplement « Déjeuner avec Elon à vendredi Palo Alto » et Fantastical 2 créera l’événement, ou écrivez « rappel d’acheter du lait à 17h » et le rappel sera enregistré et notifié à 17 heures. Avec cette application, vous pouvez également insérer de nouveaux événements de calendrier de manière intelligente.

La version 2.10 apporte plusieurs choses dont le support d’iOS 12 et de watchOS 5, des iPhone XS et Max, ainsi que de l’Apple Watch Series 4. On note également que la compatibilité avec les raccourcis Siri est aussi de la partie : « ajout rapide de nouveaux événements, aperçu des événements et des rappels à venir, affichage des listes de calendriers et de rappels à partir des raccourcis Siri ».

Voici les autres nouveautés :

Mise à jour des notifications interactives : rappels d’alertes (Snooze) pour les événements et les rappels directement depuis les notifications iOS

Compatibilité avec les cadrans de montre Infograph

Compatibilité avec le cadran de montre Siri

Fantastical 2 nécessite désormais iOS 11 ou ultérieur et watchOS 4 ou ultérieur

Corrections et améliorations diverses

Fantastical 2 est sans aucun doute l’application la plus complète pour la gestion des calendriers et des rappels sur iPhone. Elle est proposée au prix de 3,49 €, ce qui est largement justifié par toutes ses fonctions.