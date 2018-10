L’Apple Store du Carrousel du Louvre fermera ses portes le 27 octobre

À l’aube de l’inauguration de l’Apple Store des Champs Élysées, Apple a annoncé la date du 27 octobre comme celle de la fermeture définitive de l’Apple Store du Carrousel du Louvre.

Nous savions depuis plusieurs semaines que la boutique devait fermer, mais le géant californien n’avait pas donné de date exacte. Voilà qui est chose faite. Apple expliquait à LCI : « Alors que nous nous préparons à ouvrir Apple Champs Elysées, notre plus important magasin en France et un nouvel investissement majeur dans le pays, nous n’envisageons pas de renouveler notre bail actuel au Carrousel du Louvre. Nous sommes fiers de ces neuf remarquables années, ainsi que des 12 millions de visiteurs que nos équipes ont accueillis. L’ensemble de ces équipes se verra proposer d’autres postes au sein d’Apple à Paris et en région parisienne. En novembre prochain, Apple Champs Elysées ouvrira ses portes avec de nombreux employés du Carrousel du Louvre qui nous rejoindront au sein de cette destination commerciale parisienne de premier plan ».

L’Apple Store des Champs Élysées sera le quatrième basé à Paris pour lequel Apple a prévu de recruter plus de 200 nouveaux employés, en plus de ceux provenant de la boutique du Louvre. Son ouverture est annoncée pour le mois de novembre, sans date précise pour le moment.