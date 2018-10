iPhone XS, les premières données de vente sont positives

Flurry Analytics a estimé les ventes actuelles de l’iPhone en effectuant le suivi des données de plus d’un million d’applications mobiles. Quel est le comportement de l’iPhone XS et XS Max par rapport aux modèles précédents ?

Notre test complet de l’iPhone XS Max en version Or

Sans surprise, les ventes des iPhone XS et XS Max au cours de leur première semaine de disponibilité ont dépassé celles de l’iPhone 8 et 8 Plus, ainsi que de l’iPhone X (également en raison de retards dans la disponibilité de cet appareil). De plus, Apple a généré 7% de plus de revenus que les modèles de l’an dernier, toujours une semaine après le lancement.

Flurry Analytics indique qu’Apple peut encore détenir une solide part de marché avec ses derniers appareils, tout en augmentant les prix pour maintenir les revenus en hausse d’année en année.

En termes de pénétration du marché, l’iPhone 7 reste en tête avec 15,40% des iPhone en circulation, suivi par l’iPhone 7 Plus (12,73%) et l’iPhone 6S (12,40%).