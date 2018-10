Les ventes de tablettes devraient baisser jusqu’en 2023, sans trop impacter Apple

Dans la mesure où la taille des écrans de smartphones a continué à augmenter au fil des ans, la demande de tablettes a naturellement diminué. Selon DigiTimes, cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement, mais les livraisons devraient continuer à baisser jusqu’en 2023.

Dans le rapport, il est affirmé que la demande de tablettes avec écran de 9 pouces ou plus augmentera considérablement cette année en raison de la demande des consommateurs qui cherchent à remplacer les tablettes plus petites. Cela devrait également se poursuivre tout au long de 2019. Malgré cela, le nombre total d’unités vendues devrait diminuer, avec des prévisions de livraisons de 141 millions d’unités l’an prochain.

À l’horizon 2020, les baisses devraient commencer à ralentir considérablement et, entre 2021 et 2023, une chute annuelle de seulement 2 à 3% est prévue. Cela signifie que les expéditions globales devraient rester supérieures à 120 millions d’unités par an.

En décomposant cette demande, le rapport prétend que la taille moyenne des tablettes se situerait entre 9,7 pouces et 12,9 pouces au cours de cette période. Cela est dû au fait que la taille des smartphones devrait désormais ralentir car les concepts sans lunette sont proches de la réalité. Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être remarqué, les deux tailles d’écran mentionnées coïncident avec celles des iPad. En effet, DigiTimes voit la société augmenter progressivement sa part du marché en raison de son modèle récent à bas prix et de la plus longue durée de vie de ses produits par rapport aux alternatives Android.