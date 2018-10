Un Call of Duty Mobile est en préparation + fuite des premières images

Un véritable jeu en ligne Call of Duty pour smartphones a été long à venir. Après de nombreuses retombées et distractions au fil des ans, Activision s’est associée au conglomérat chinois Tencent pour créer un titre à part entière et à la première personne de Call of Duty sur les appareils mobiles. Le studio spécifique en charge du développement est le Timi Studio Group de Tencent, qui est la même équipe derrière PUBG Mobile et Arena of Valor.

Nous savons que le jeu est en préparation depuis août, mais récemment, une page de fan de Tencent Games sur Twitter a révélé plusieurs captures d’écran, apparemment du nouveau Call of Duty Mobile, illustrant l’impressionnant moteur graphique du titre et deux des cartes populaires que les fans de longue date de la franchise apprécieront sûrement, notamment Hijacked de Black Ops II et Nuketown de Black Ops. Selon certaines rumeurs, Highrise de Modern Warfare 2 et Shipment, du premier Modern Warfare, seraient également inclus dans le jeu.

Les différentes captures d’écran divulguées sont dans différents formats, ce qui suggère que le studio teste le jeu sur différents appareils.

Avec ses graphismes saisissants et une sélection classique de cartes, Call of Duty Mobile a le potentiel de devenir un énorme succès. Nous n’avons pas encore de date de sortie pour le nouveau jeu, mais il va probablement arriver cette année. Comme pour les autres titres Timi, il sera probablement disponible d’abord en Chine, mais dans l’espoir, il se retrouvera plus tard dans d’autres régions.