Consumer Reports confirme la grande autonomie des iPhone XS et Max

Consumer Reports a publié les résultats finaux des tests effectués sur l’iPhone XS et XS Max, et les surprises ne manquent pas, surtout si on compare ces données à celles de l’iPhone X.

Consumer Reports souligne la grande amélioration de l’autonomie des deux iPhone XS et iPhone XS Max lesquels ont enregistré de meilleurs résultats que les chiffres rapportés par Apple et les attentes de Consumer Reports.

L’iPhone XS a atteint 24,5 heures, tandis que le Max a réussi à tenir 26 heures selon les tests effectués en laboratoire. Lors des tests de 2017, l’iPhone X avait atteint 20 heures.

Pour le test, Consumer Reports a utilisé un doigt robotique programmé pour effectuer une série d’activités sur chaque périphérique, simulant le journée d’un utilisateur moyen. Le robot « surfe sur Internet, prend des photos, utilise la navigation GPS et passe bien sûr des appels téléphoniques ». Pour obtenir des résultats cohérents, l’affichage a été défini sur 100%, ce qui signifie qu’une réduction de la luminosité pourrait améliorer encore ces valeurs.

Apple affirme que l’iPhone XS devrait durer 30 minutes de plus que la batterie du modèle X et que l’iPhone XS Max devrait durer jusqu’à 90 minutes de plus. Ces tests montrent que les nouveaux téléphones peuvent, dans certaines situations, également dépasser les estimations d’Apple.

Consumer Reports a également testé l’alimentation de 5W fournie dans l’emballage, soulignant qu’il fallait 210 minutes pour recharger l’iPhone XS Max, soit le double de celui du Samsung Note 9. Apple pourrait facilement résoudre le problème en incluant un chargeur rapide USB-C dans le pack des futurs iPhone.

En termes de performances, Consumer Reports a noté des améliorations, certes minimes, par rapport à l’iPhone X.